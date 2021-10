Un motocilista è rimasto ferito in modo grave questo pomeriggio a San Donato in un incidente con un auto avvenuto intorno alle 15 in via Europa. L’uomo, di circa 60anni, è stato portato in codice rosso all’Ospedale Niguarda con trauma cranico e trauma al volto. Sul posto è intervenuta Areu con ambulanza ed elisoccorso.