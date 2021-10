Venerdì erano 272, ieri, primo lunedì con obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, erano un centinaio. Si sgonfia subito il fronte no green pass di Atm. Nei giorni precedenti l’entrata in vigore dell’obbligo giravano proclami roboanti e minacce di paralizzare i mezzi pubblici di Milano. Tra il piano di sostituzioni messo in campo dall’azienda e il rischio di perdere giornate di stipendio ecco che i ‘manetta’ contrari alla vaccinazione hanno subito innestato la marcia indietro.