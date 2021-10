No green pass, l’arresto e il funzionario che scioglie il corteo (VIDEO)

Sedici le persone identificate dalla Polizia di Stato e 9 quelle accompagnate in Questura e che rischiano una denuncia. Tra queste un 61enne milanese, già destinatario di un “Avviso Orale” e di un DASPO Urbano, che rientra tra quelle persone per le quali i promotori avevano chiesto la revoca del provvedimento al Questore Petronzi in cambio della presentazione del preavviso di manifestazione. Un manifestante è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Altre posizioni sono in valutazione da parte della Polizia di Stato come quella di un diciottenne trovato in possesso di coltelli, forbici e cacciaviti.

Il Questore di Milano ha, al momento, già emesso tre Fogli di Via e due Avvisi Orali nei confronti di partecipanti alla manifestazione. Nel video di Lical Team il momento dell’arresto di un manifestante e l’intervento di un funzionario della Questura che discute con i manifestanti è ordina di terminare la manifestazione.