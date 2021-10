Trenord, pronto il piano di controlli per i green pass

È in aggiornamento il numero di dipendenti delle aziende di trasporto pubblico che comunicano di non essere in possesso del pass vaccinale.

In attesa di capire se tutte le corse di domani saranno confermate, Trenord si prepara al primo giorno di green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, introducendo una serie di nuove modalità di controllo. In particolare, al personale delle sedi di piazza Cadorna a Milano e nelle sedi di Milano-Fiorenza, Novate Milanese e Camnago, oltre che negli impianti manutentivi di Lecco, Cremona e Iseo, il green pass verrà controllato da appositi addetti, gli stessi incaricati anche della rilevazione della temperatura corporea. È in aggiornamento il numero di dipendenti che comunicano alle aziende di trasporto, quindi anche Atm, di non essere in possesso del pass vaccinale. Atm ha pronto un piano di sostituzioni per garantire la continuità del servizio.