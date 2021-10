In arrivo “Siamo Qui”, il nuovo singolo di Vasco Rossi

È in arrivo il nuovo Vasco Rossi con “Siamo Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Siamo Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nella data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso.