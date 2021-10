Calcio, Vezzali: non esclusa presenza 100% per derby di Milano

“La situazione epidemiologica e le vaccinazioni in questo momento ci consentono di poter essere ottimisti, abbiamo tutti voglia di ripartire e credo che quanto prima, se tutto procede nella giusta direzione, potremo arrivare a una capienza” negli stadi “del 100%”. Lo ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport a margine della cerimonia Collari d’oro al merito sportivo 2020. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se la capienza del 100 per cento potrà essere raggiunta già per il derby Milan/Inter del 7 novembre, ha risposto: “Perché no” .“Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso. Ho preso una bellissima responsabilità, ovviamente tenendo conto di un rischio ragionato: aprire agli Europei di calcio con almeno il 25% di capienza, da lì c’è stato un percorso che ha portato a una capienza del 75% di pubblico all’aperto e al 50% al chiuso”, ha aggiunto Vezzali. Per quanto riguarda la possibilità di ‘calmierare’ i prezzi dei biglietti per l’ingresso negli stadi, Vezzali ha detto: “La ripartenza non è semplice e le società hanno vissuto questo anno di pandemia in modo difficoltoso. Sicuramente ci sarà attenzione affinché tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita”. (MiaNews)