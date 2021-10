In 500 in discoteca, locale chiuso

Intervento dei carabinieri in una discoteca del comasco.

I carabinieri sono intervenuti sabato notte in una discoteca di San Siro, nel Comasco, dove hanno sorpreso circa 500 giovani a ballare in pista, nonostante i divieti tuttora in vigore, senza rispettare il distanziamento e l’obbligo di indossare la mascherina. La serata è stata così interrotta ed è stata disposta la chiusura del locale. L’intervento segue di poche ore uno simile effettuato l’altra notte dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza ad una discoteca di Fino Mornasco, dove erano state circa 300 le persone sorprese a ballare.