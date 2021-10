Salute della mente, una giornata alla Fabbrica del Vapore

Domenica 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale e il Comune di Milano ne parlerà in una serie di eventi che si terranno presso la Fabbrica del Vapore e in giro per la città.

Domenica 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale e il Comune di Milano ne parlerà in una serie di eventi che si terranno presso la Fabbrica del Vapore e in giro per la città. Grazie alla collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASST – Aziende Socio-Sanitarie Territoriali milanesi e il Coordinamento Milanese del Terzo Settore, il tema conduttore dei dibattiti che si svolgeranno alla Fabbrica di via Procaccini 4 sarà “Salute Mentale in un mondo ineguale”. Laboratori e dibattiti dalle 14 alle 19 per dare spazio alle realtà che ogni giorno lavorano nel campo del sostegno alle varie forme di disagio psicologico. Il programma è consultabile alla pagina web www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/salute-mentale1