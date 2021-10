Omicidio di San Rocco a Monza, condannati a 15 e 14 anni i due minorenni

Sono stati condannati a 15 e 14 anni e 4 mesi di reclusione i due minorenni di 14 e 15 anni accusati di aver ucciso a coltellate Cristian Sebastiano, 42 anni, il 29 novembre 2020 nel quartiere San Rocco a Monza nei pressi della sua abitazione. I giudici del Tribunale dei Minori di Milano hanno confermato l’accusa di omicidio volontario premeditato per entrambi i giovanissimi, processati secondo rito abbreviato, concedendo le attenuanti generiche e non ritenuto invece sussistente l’aggravante della crudeltà. Stando alle dichiarazioni degli imputati il movente risiederebbe nella dipendenza da droga a cui la vittima li avrebbe portati. I due ragazzi avrebbero agito anche su impulso del 43 enne Giovanni Gambino che sarà processato secondo rito ordinario per concorso morale in omicidio.