Voghera, undicenne muore sotto un camion

Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un’autocisterna a Voghera (Pavia). Il bimbo era in bici e stava andando a verso un impianto sportivo insieme al fratello di 13 anni, pure lui in bicicletta. Per cause ancora da accertare, l’11enne è stato travolto dal camion mentre attraversava sulle strisce tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli. Gli operatori del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Gli accertamenti sono in corso.