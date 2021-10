No green pass, nuovo corteo non autorizzato a Milano (VIDEO)

Otto persone in Questura per l'ennesima manifestazione senza autorizzazione contro il Green pass. Scaramucce con le forze dell'ordine in via Padova.

Sabato pomeriggio circa 5.000 persone si sono piazza Fontana per manifestare contro il Green Pass e si sono mosse in corteo verso piazzale Loreto percorrendo corso Venezia e corso Buenos Aires. All’altezza dei bastioni di Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha tentato di indirizzare la testa del corteo verso piazza della Repubblica prossima alla Stazione Centrale. Le forze dell’ordine sono riuscite a scongiurare l’azione e il corteo è proseguito fino a piazzale Loreto dove i manifestanti sono stati contenuti dai reparti della Polizia di Stato e dei Carabinieri che hanno scongiurato ulteriori tentativi di deviazione verso il centro cittadino. Non potendo raggiungere il centro, il corteo ha imboccato via Padova e, all’altezza di via Giacosa, le forze dell’ordine hanno creato uno sbarramento intimando ai manifestanti di terminare l’iniziativa, peraltro non preavvisata. Incuranti, una parte di essi ha cercato il contatto con la Polizia cercando di forzare il cordone senza riuscire nell’intento. Alle 21.30 la manifestazione, grazie al presidio che ha fatto desistere gli ultimi partecipanti, è terminata.

Otto le persone accompagnate dalla Polizia di Stato in Questura: 7 per resistenza a Pubblico Ufficiale e una per mancato preavviso della manifestazione.