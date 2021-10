In migliaia al corteo sul clima. Imbrattata sede Microsoft

Secondo gli organizzatori sono 10 mila le persone che hanno sfilato per Milano. Vernice sulle vetrate della sede del colosso dell'informatica.

In 10 mila, secondo gli organizzatori, hanno aderito alla Global March for Climate Justice che ha attraversato la città da largo Cairoli a piazza Giulio Cesare.

Blitz all’esterno della sede milanese di Microsoft in viale Pasubio da parte di sei manifestanti, durante il corteo ‘Global March for Climate Justice’, che indossando tute bianche e verdi hanno imbrattato di vernice nera la struttura. “Le corporation sponsorizzano la Cop e distruggono il pianeta” avevano scritto su un cartello che tenevano in mano. Durante il gesto hanno sporcato anche alcune delle forze dell’ordine che presidiavano il palazzo.