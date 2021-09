Salvini, da settimana prossima avremo più sindaci

Una trentina di abitanti del quartiere di San Siro, appartenenti al Comitato abitanti di San Siro a San Siro Barrio solidale e al centro sociale Il Cantiere, hanno contestato il leader della Lega, Matteo Salvini di fronte al mercato comunale coperto di piazzale Selinunte, dove era in programma un incontro elettorale. “Salvini San Siro non ti vuole”, “Salvini pagliaccio”, “Salvini la politica del tuo quartiere è la politica dell’odio” sono gli slogan rivolti al segretario leghista. Dall’altra parte della piazza, diverse decine di sostenitori di Salvini. Presenti anche un ingente schieramento di rappresentanti delle forze dell’ordine in assetto anti sommossa. Salvini non ha commentato ma ha parlato delle amministrative: “Io ho una certezza – ha detto -: che da settimana prossima avremo più sindaci rispetto a quanti ne abbiamo oggi”.