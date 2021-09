Maxi rissa nella movida nilanese, arresti e denunce

Quattro giovani sono stati arrestati e altri undici sono stati denunciati per una rissa scoppiata la notte scorsa a Milano in piazza XXIV Maggio, tra i luoghi più frequentati della Movida cittadina, accanto ai Navigli e alla Darsena. Gli agenti sono intervenuti perché era stata segnalata una rissa tra numerosi ragazzi che si lanciavano anche delle bottiglie. In quattro sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: sono due italiani di 18 e 19 anni, entrambi con precedenti, un marocchino di 21 anni, anch’egli con precedenti, e un ucraino di 18. Sono stati denunciati altri undici, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per rissa aggravata.