Caldo anomalo sull’Italia, domenica possibili temporali al Nord

Il campo di alta pressione consolidatosi sull’Italia è associato alla risalita di aria calda di origine africana verso il Mediterraneo centrale. Ne consegue un diffuso rialzo delle temperature con valori in gran parte al di sopra delle medie stagionali, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole, dove si raggiungeranno valori dal sapore estivo fino a 28-30 gradi, ma anche superiori sulle Isole maggiori interessate dai venti di Scirocco. Questa nuova fase climatica fuori dalla norma proseguirà per buona parte del Centro-Sud anche nella giornata di domani e, limitatamente al Sud, anche lunedì.

Il Nord e la Toscana domani verranno raggiunti da una perturbazione in arrivo dalla Francia associata a precipitazioni a iniziare dal Nord-Ovest e dall’area del mar Ligure – avvertono i meteorologi di iconameteo.it -, dove non sono esclusi rovesci o temporali di forte intensità. Lunedì la perturbazione in allontanamento determinerà ancora delle precipitazioni al Nord-Est e su parte del Centro, per poi lasciare solo qualche residuo fenomeno principalmente al Sud nella giornata di martedì.