“Pigiama Walk&Run”, 1500 runner per la Lilt

La sveglia all’alba non ha scoraggiato i 1480 partecipanti in Lombardia alla Pigiama Walk&Run 2021, la manifestazione organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza che quest’anno ha visto la partecipazione nelle rispettive città delle LILT di Bologna, Latina e Palermo. Se si contano le iscrizioni arrivate dalle tre LILT italiane il numero dei partecipanti arriva a 1862. L’edizione del 2021 è stata un’edizione record. Conti alla mano, sommando le donazioni raccolte dalla LILT Palermo, dalla LILT Bologna e dalla LILT Latina, le donazioni di diverse aziende, e il raddoppio dei primi 20 mila euro da parte della Fondazione Mediolanum Onlus, la decima edizione della Pigiama Walk&Run ha raccolto 74.941 euro. In questo modo, a Milano sarà possibile aprire la quarta Casa del Cuore e accogliere un numero più alto di bambini e adolescenti che arrivano a Milano per affrontare una patologia tumorale.“Finora, nelle Case del Cuore abbiamo ospitato bambini dai 29 giorni ai 26 anni, ovvero la fascia della patologia pediatrica. Questo non sarebbe possibile senza la solidarietà delle persone che oggi hanno deciso di correre o di camminare nella Pigiama Walk&Run. Con il cuore si possono curare molte malattie e oggi più di 1800 persone ci hanno messo il cuore” dichiara Paolo Andreotti, assistente sociale di LILT Milano Monza Brianza.L’evento, che ha avuto una dimensione social grazie al coinvolgimento di 27 influencer amici di LILT, è stato diffuso in diretta sui canali Instagram di di Veronica Civiero, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira – influencer amici della LILT –, delle tre LILT coinvolte e di Virginio Stragliotto, Segretario Generale di Fondazione Mediolanum Onlus.