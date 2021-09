Basket, Supercoppa, Olimpia Milano sconfitta dalla Virtus Bologna

Non ce l’ha fatta l’Armani Milano a conquistare la Supercoppa Italiana di basket. In finale, è stata battuta dalla Virtus Bologna. 90-84 il risultato finale a favore dei bolognesi, nella gara che si è giocata ieri sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. “Complimenti a Sergio Scariolo e alla Virtus – ha commentato il coach Ettore Messina – , hanno vinto con merito. Noi siamo partiti male e questo ci ha condizionato per tutta la gara, abbiano avuto qualche momento buono ma ovviamente non è stato abbastanza. Quando concedi 90 punti in una partita secca non hai grandi chance. Ci sono state cose che in alcuni momenti abbiamo fatto bene, ma la difesa interna non è stata all’altezza, siamo stati carenti. Prima di questa Supercoppa avevo detto che eravamo indietro rispetto a quello che dobbiamo fare e dovremo fare. Il motivo è che abbiamo cominciato un po’ dopo e quindi siamo indietro, poi qualcuno deve ancora adattarsi, capire dove è capitato. La Virtus è sicuramente più avanti, ha la fiducia derivante dallo scudetto, Pajola è certamente un giocatore splendido. Noi lavoreremo per migliorarci”.