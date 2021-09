Sala: “Riflessione su aumento numero taxi va fatta”

Vedremo come la prende la categoria, non certo tenera quando la toccano sul tasto delle licenze. “Prima della pandemia noi stavamo riflettendo sull’aumento del numero dei taxi, poi i tassisti si sono trovati senza lavoro. Adesso stiamo cercando di rilanciare la città portando beneficio ai tassisti, senza arrivare ai livelli di New York, ma un momento di riflessione credo che adesso vada fatto”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso di un incontro organizzato da Confersecenti. “Noi stiamo lavorando su una riduzione del traffico privato e un rafforzamento del trasporto pubblico, è una tendenza chiarissima delle città. Nessuno vuole fare una guerra al traffico privato, ma il ruolo dei taxi credo che vada approfondito. Tanti lamentano che è troppo caro, ma fanno bene i conti? Quanto costa avere una macchina?”, ha concluso Sala.