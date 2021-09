Ucciso sotto casa della ex, caccia all’assassino

Accoltellato alla gola, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. L’omicidio è avvenuto domenica pomeriggio a Cesano Boscone, nel milanese. La vittima è Luigi Danesi, 36 anni, con diversi precedenti. L’uomo è stato ucciso nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie. Secondo quanto si apprende, il movente sarebbe da ricercare all’interno delle dinamiche familiari della vittima. Secondo quanto scrivono alcuni quotidiani, l’uomo sarebbe stato ucciso dal compagno della ex moglie, ora in fuga. Indagano i carabinieri.