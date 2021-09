Incidenti sul lavoro, due operai intossicati

Incidente in un'azienda agricola di Scaldasole (Pavia), in Lomellina.

Incidente in un’azienda agricola a Scaldasole, nel pavese. Due operai sono rimasti intossicati. I due, di 65 e 55 anni, hanno accusato un malore dopo aver respirato catramina, una sostanza tossica. Subito soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Voghera (Pavia). Entrambi sono stati giudicati in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e personale dell’Ispettorato del lavoro. Secondo i primi accertamenti effettuati per ricostruire l’incidente sul lavoro, sembra che i due operai, quando si sono sentiti male, fossero impegnati in un intervento su una cisterna.