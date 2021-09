Sole, con poche eccezioni

Inizio settimana con alta pressione e tempo stabile, temperature in aumento.

L’Italia si trova ai margini di un vasto campo di alta pressione che, per molti altri giorni ancora, impedirà alle perturbazioni atlantiche di transitare sul nostro Paese. Nuclei di aria più fresca e instabile in seno alle correnti in quota nordoccidentali renderanno localmente l’atmosfera più instabile, principalmente sulle regioni meridionali e sulla Sicilia – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, sia oggi che nella prima parte della settimana. Le temperature, nel frattempo, si sono assestate sui valori tipici della tarda estate mediterranea, con punte vicine ai 30 gradi al Nord e nelle zone occidentali del Paese, mentre sul versante adriatico, con la complicità delle correnti nord-orientali più fresche, i valori restano leggermente sotto la media.