Afghanistan, rifugiati accolti a Edolo

Sono arrivati a Edolo, nel bresciano, i 104 afghani destinati al paese della Valcamonica. Sottoposti a visita medica e tampone da parte del personale della Croce Rossa e dei medici dell’Ats della montagna, sono ospitati ora nella base logistica dell’ Esercito. Il gruppo è stato suddiviso in nuclei familiari. “Sono molto felici di essere qui” racconta il personale della Croce Rossa. Ed è scattata tra i cittadini una gara di solidarietà per offrire ai rifugiati ciò di cui hanno bisogno. “Sono stato contattato da tantissimi privati, aziende e associazioni” racconta il sindaco di Edolo Luca Masneri che è in attesa “del report dell’autorità militare per coordinare ai bisogni, che si tratti di vestiti o altri beni di prima necessità”.Gli afghani giunti in Valcamonica, spiega il sindaco, “sono in condizioni positive ma naturalmente c’è lo stress della situazione ma hanno la precisione di essere in un Paese sicuro”. “Nonostante quello che hanno vissuto – ci tiene a precisare – non si sono lamentati di nulla e sono stati collaborativi”.