Omicidio di Bergamo, 6 coltellate alla vittima

Sarà eseguita oggii l’autopsia di Marwen Tayari, il tunisino di 34 anni ucciso domenica scorsa a Bergamo, in via Novelli, da Alessandro Patelli, 19enne incensurato. Il ragazzo sarà interrogato oggi dal Gip per la convalida dell’arresto. Per il momento il medico legale Matteo Marchesi ha segnalato sei coltellate in totale su varie parti del corpo della vittima, tre potenzialmente letali all’addome, alla giugulare e a una coscia, altre due a una spalla e sul dorso. L’autopsia potrà fornire elementi più certi sulla dinamica dell’aggressione. Patelli, chesi trova in carcere, è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.