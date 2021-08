E' successo in un'azienda di San Paolo D'Argon, in provincia di Bergamo

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. E’ successo stamattina in un’azienda di San Paolo D’Argon, in provincia di Bergamo. La vittima è un uomo di 36 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato all’interno della Toora Casting di via Mazzini, che produce componenti d’alluminio per auto. Sul posto, con i soccorritori, i carabinieri.