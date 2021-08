Scivola in un dirupo, muore giovane guardacaccia

Un ragazzo di 18 anni, Simone Valli, è morto dopo essere scivolato in un dirupo in Valtellina, durante un’uscita di servizio nei boschi. Il giovane, residente a Teglio, era stato da poco assunto come guardacaccia alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia. Era felice, aveva confidato agli amici, per avere conseguito il titolo di guardacaccia ed essere stato assunto dall’oasi naturalistica, per potere lavorare a stretto contatto con il verde. Purtroppo è stata fatale la scivolata nel dirupo che gli ha provocato gravissime lesioni.