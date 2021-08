La violenta e l’abbandona nuda per strada

Si era appartato con una donna in una zona di campagna e l’aveva violentata. Dopo lo stupro si era liberato della vittima abbandonandola nuda in mezzo a una strada. È successo nella notte fra il 20 e il 21 luglio nei pressi di Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. L’uomo era poi fuggito con la borsetta della donna che conteneva alcuni gioielli e due telefoni cellulari. I Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dello stupratore: si tratta di un 37enne che è stato arrestato. Le accuse per lui sono di violenza sessuale, rapina ma anche di spaccio di sostanze stupefacenti.