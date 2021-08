Il maltempo concede una tregua ma sabato peggiora

Venerdi giornata per lo più soleggiata in gran parte del Paese. Qualche annuvolamento più esteso sarà possibile al Nord-Est, sul nord della Toscana, in Campania e sulla Calabria tirrenica, in parziale diradamento dal pomeriggio. Fra le Dolomiti e i rilievi del Friuli non si escludono brevi e isolati temporali pomeridiani.

Temperature massime in ulteriore calo al Sud e sulla Sicilia dove termina temporaneamente la fase di caldo intenso; un leggero aumento è previsto nelle altre regioni. In generale i valori saranno compresi fra 26 e 32 gradi, con locali picchi di 33-35 gradi al Sud e sulle Isole.



PREVISIONI PER SABATO

Nubi in aumento su Alpi e sul Nord-Ovest con piogge e locali temporali inizialmente su alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, ma in estensione dal pomeriggio a gran parte dell’arco alpino e vicine pianure fra Piemonte e Lombardia occidentale. Sul resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. Temperature massime in lieve calo in Piemonte e Val d’Aosta, per lo più in rialzo altrove; possibili punte intorno ai 34-35 gradi su Emilia Romagna e regini centro-meridionali, ma con locali picchi fino a 36-38 gradi sulle Isole.