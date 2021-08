L’elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Milano si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Oltre a Milano i comuni chiamati al voto nelle date indicate dal decreto emesso dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sono 1.161, tra i quali 17 capoluoghi di provincia e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di mafiosa.