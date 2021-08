Il tasso di positività al 3,1%. Leggero incremento dei ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 10.511, totale complessivo: 12.588.000

– i nuovi casi positivi: 326

– in terapia intensiva: 32 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 210 (+2)

– i decessi totale complessivo: 33.827 (0)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 91 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 26;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 9;

Sondrio: 2;

Varese: 117.