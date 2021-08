Sala: “Se rieletto avanti con Area B e C”.

“Se vinceremo noi, lo dico con nettezza, andremo avanti sull’area B e sull’area C, perché crediamo che sia per il bene dei milanesi e che significhi per Milano dare il proprio contributo a risolvere un problema drammatico come il climate change”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ricandidato per il centrosinistra, dopo che lo sfidante di centrodestra, LucaBernardo, ha detto che in caso di vittoria abolire Area B e ridurrà gli orari di attivazione di Area C. “Per me la salute e quello che respirano i milanesi sono prioritari – ha aggiunto Sala – tutti noi ogni giorno vediamo i disastri che nascono dai problemi che nel mondo si generano per il cambiamento climatico, che a sua volta nasce dall’inquinamento”. E ancora: “Credo che una città saggia come Milano debba farsi carico per la sua piccola parte di questo problema”.