Comunali, Sala: successo dipende in parte significativa da Pd [VIDEO]

Da quello che vediamo dai vari sondaggi che girano, più o meno credibili, è chiaro che il PD è un asse importante della mia candidatura, nella lista ci sono un po’ di nomi conosciuti uscenti e un po’ di nuovi, mi pare una buona composizione e io ci conto molto perché il successo dipende in parte significativa dal Pd”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della lista dei Radicali, questa mattina in piazza Cordusio. “Tra l’altro trovo buffo che non si sappia ancora quando si vota, ormai tutti parlano del 3 ottobre, ma proprio per questo sono due mesi soli, quindi bisogna utilizzare bene agosto”. Il mese di agosto “voglio utilizzarlo personalmente per stare in giro, nei Municipi: la battaglia dei Municipi secondo me è anche più importante di cinque anni fa, quando ero meno preparato all’importanza dei Municipi, invece questa volta ci tengo che si vinca nei Municipi perché le nostre politiche possono essere portate avanti anche lì. Per cui io aspetterò agosto per stare in giro per la città e per dare attenzione nei Municipi avendo anche a questo punto definito chi sono i nove candidati”.