Brianza Beer Festival a Parco Tittoni

Torna a Parco Tittoni di Desio (Mb) il tradizionale appuntamento con l’edizione estiva del “BBF – Brianza Beer Festival”, l’evento che dal 2016 promuove la cultura della birra artigianale nel territorio della Brianza. Anno dopo anno, il festival ha acquisito una solida notorietà anche al di fuori della Lombardia e non solo tra i fedelissimi della birra: per la sesta edizione in programma fino a domenica 1 agosto è stata ampliata la durata della manifestazione (5 giorni e non più 3), e sono stati portati a ben 100 il numero di birrifici partecipanti. Per ognuno di loro una storia, 100 modi di intendere e di preparare una delle bevande più antiche di sempre.

Orari: da mercoledì a sabato dalle 18.00 alle 2.00, domenica dalle 12.00 alle 00.00

Ingresso: il biglietto costa 10 € e comprende:

– Bicchiere serigrafato BBF – Brianza Beer Festival in policarbonato riutilizzabile; – Un gettone, valido per l’acquisto di una birra da 35 cl; – Un posto riservato al tavolo nel prato o nell’area boschetto; – QR code personale al tavolo con la lista di tutte le birre dell’evento (chi già possiede il bicchiere originale BBF delle passate edizioni del festival può mostrarlo alla cassa e avrà un gettone in più al posto del bicchiere).

I workshop, riproposti anche nell’edizione di quest’anno, sono un momento di approfondimento per scoprire curiosità, trucchi e segreti del mondo della birra, e non solo: ci saranno anche due momenti dedicati al sidro e ai distillati. La partecipazione ai workshop costa 1 gettone (5 €) e comprende la lezione e la degustazione dei prodotti. Ai workshop è ammesso solo chi ha già acquistato il biglietto d’ingresso. Per gli homebrewers la partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni scrivere a: info@paneliquido.it

Programma:

Mercoledì 28 h. 21.00

INTRODUZIONE AI SIDRI con Efrem Borroni

Efrem Borroni ci accompagnerà in questo viaggio partendo dalle basi, introducendo i territori del sidro, le grandi famiglie e gli stili. Efrem Borroni è un degustatore di birra e sidro, formato presso la Beer&Cider Academy di Londra. Inoltre è sake sommelier (Sake Sommelier Association) con una formazione da birraio presso l’accademia DIEFFE.

Giovedì 29 h. 21.00 con lo staff di Strada Ferrata

DALLA BIRRA AI DISTILLATI: ALLA SCOPERTA DEL NEW MAKE

Strada Ferrata è una micro distilleria artigianale, un nuovo progetto che sfida il pensiero comune con un approccio radicalmente nuovo alla distillazione, fatto di innovazione, ottimismo e condivisione. Le radici del progetto nascono nella birra artigianale, da chi la produce e la innova con successo da 25 anni: Agostino Arioli di Birrificio Italiano e Benedetto Cannatelli di Railroad Brewing Co. – Il birrificio di Seregno. Assaggeremo 4 tipi di New Make, il nuovo distillato di cereali lanciato da poco sul mercato: L’Originale, Il Capparis, il Torbato e il Levante.

Sabato 31 Luglio h.21.00

IL QUIZZETTONE…AL BUIO! Con GiangiBeer

Quattro assaggi al buio di birre in stili diversi: sarai capace di riconoscerli e vincere gustosi premi?

Domenica 31 Luglio h. 18.00

BRIANZA BEER FACTOR

Un momento speciale dedicato agli homebrewers! Porta le tue birre e falle assaggiare ai mastri birrai e addetti ai lavori e ascolta i consigli dei professionisti. E poi chissà, potresti essere tu il nuovo birraio del futuro.

Per informazioni: www.parcotittoni.it