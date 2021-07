In fuga dopo un tentato omicidio, arrestati

Stavano scappando in Francia dopo un tentato omicidio. Due giovanissimi, un 16enne di Pioltello e un 18enne di Melzo, nel milanese, sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Pioltello a Ventimiglia, in Liguria. Sono ritenuti gli autori del tentato omicidio di un 19enne, avvenuto lunedì notte a Melzo. Grazie alle ininterrotte indagini, condotte anche mediante il ricorso a strumenti tecnici, in meno di 24 ore i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul conto dei 2 giovani, che sono stati fermati ieri pomeriggio presso la banchina della stazione ferroviaria di Ventimiglia, in attesa di salire a bordo di un treno diretto in Francia, nel tentativo di fuggire. I due arrestati sono stati portati rispettivamente presso la casa circondariale di Sanremo (IM) e l’Istituto Penale Minorile di Genova.