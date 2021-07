Maltempo, grossi chicchi di grandine nel mantovano e nel cremonese

Il maltempo ha colpito la parte sud-sud ovest della provincia di Mantova causando gravi danni, “per la terza volta nell’arco di una ventina di giorni”. Lo rileva Confagricoltura Mantova. “Nella zona di Sabbioneta , tra le province di Mantova e Cremona – si legge nella nota – chicchi di grandine grandi come albicocche hanno messo a dura prova le colture in campo”. Problemi anche nella zona di Gonzaga. Tra Bondeno e Moglia c’è stata una tromba d’aria. Coperture e auto danneggiate, piante cadute, case e negozi allagati, qualche coltivazione distrutta: il maltempo ha flagellato anche la provincia di Cremona ieri pomeriggio. Fra le conseguenze anche la chiusura del Centro commerciale Padano, per il distacco di alcuni pannelli di copertura