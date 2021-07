A mezzanotte il locale doveva chiudere ma lui voleva continuare a giocare alle macchinette così prima ha litigato con il proprietario e poi, all’arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti. Per questa ragione è stato arrestato in viale Tibaldi un 32enne marocchino irregolare e con precedenti. L’arrestato ha tentanto la fuga e, dopo essere stato portato in Questura, ha continuato a essere violento. Il 32enne è stato giudicato questa mattina per direttissima.