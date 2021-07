M5S, Conte: “Ripartiamo con forza” (VIDEO)

L'ex premier alla guida del Movimento lancia il nuovo statuto e avverte Draghi: "Le nostre riforme non si toccano". Modificato anche il simbolo.

“Il M5S è diventato la prima forza politica grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto della democrazia e degli elettori”. Così Giuseppe Conte in un video su Facebook con il quale ha lanciato il nuovo statuto (e il nuovo simbolo) del Movimento 5 Stelle, che sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote.

Cambia anche il simbolo e il significato delle 5 Stelle del Movimento. Quando Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio lo crearono le stelle rappresentavano: Acqua, Ambiente, Trasporti, Connettività, Sviluppo. Nel nuovo Statuto viene scritto: “le cinque stelle che costellano il nostro orizzonte e orientano la nostra azione sono i beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’innovazione tecnologica e l’economia eco-sociale di mercato”.