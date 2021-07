Ostiglia (Mn), uccide il padre a coltellate al culmine di una lite

Un uomo di 50 anni, Lorenzo Prandi, ha accoltellato il padre Mario Prandi 75enne la scorsa notte al culmine di una lite in un appartamento di via Cristoforo Colombo a Ostiglia (Mn). E’ stato lui stesso chiamare i soccorsi nella speranza di poter salvare il padre pensionato ma all’arrivo dell’ambulanza per il genitore non c’era nulla da fare. Lorenzo Prandi è stato quindi arrestato dai carabinieri. L’uomo, che ha due figli ed è separato, era tornato a vivere col padre da circa un anno dopo che aveva perso il lavoro.