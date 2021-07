Europei, vigilanza potenziata in tutta la città metropolitana di Milano

La Prefettura di Milano ha potenziato tutti i servizi delle forze dell’ordine che vedranno anche una particolare attenzione ai grandi spazi (Piazza Duomo, Arco della Pace, Darsena). In caso di vittoria dell’Italia agli Europei cercheranno di evitare eccessivi assembramenti. Intanto si sono moltiplicati gli appelli alla prudenza, anche se è più che noto che finiscono nel vuoto più assoluto. Le misure – spiega la Prefettura – riguardano tutto il territorio della Città Metropolitana dove è complessivamente limitato l’allestimento di maxi schermi per la visione collettiva della partita in spazi delimitati che rispettano rigorosamente i protocolli anticovid. Tra gli obblighi degli organizzatori c’è quello di richiamare il pubblico al rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia.