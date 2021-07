Sciopero del trasporto aereo, voli a rischio

Sciopero del trasporto aereo oggi indetto dai sindacati. A Linate presidio di Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA dalle 10 alle 14. A causa dello sciopero, i voli programmati potranno subire ritardi o cancellazioni. La protesta è per dire “No ai licenziamenti per tutto il settore”. I sindacati chiedono “un tavolo di crisi permanente sul trasporto aereo per la risoluzione delle crisi delle società di gestione aeroportuale, degli handler, del catering e di tutti i vettori” e “una clausola per Linate e Malpensa in difesa dell’occupazione e dei diritti acquisiti”.