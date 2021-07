Milano, Potere al Popolo candida a sindaco Bianca Tedone (VIDEO)

“Noi ci candidiamo perché vogliamo portare in questa città una rappresentanza politica della maggioranza di chi vive e lavora a Milano e non si riconosce nella narrazione della città inclusiva, aperta e solidale. Perché questa è una città che diventa sempre più un parco giochi per ricchi, come l’hanno trasformata da Sala e i suoi predecessori, sia di centrodestra che di centrosinistra. Il costo della vita è insostenibile e ci sono enormi sacche di precariato”. Sono le parole di Bianca Tedone, candidata sindaco di Milano per Potere al Popolo, che questa mattina in piazza Scala ha presentato il suo programma elettorale insieme alla portavoce Marta Collot, all’attivista del Movimento No Tav Nicoletta Dosio, in collegamento telefonico, a Rocco Spinelli, Davide Scorzelli, Lidia Salvati e Diego Zanoni, che saranno candidati nella lista per Palazzo Marino. Tedone, 28enne laureata in giurisprudenza, è l’unica candidata a sindaco donna, almeno per il momento, della campagna per le elezioni comunali di questo autunno.