E’ mistero sulla morte di due ragazze marocchine di 32 e 29 anni, trovate senza vita in un campo di mais a San Giuliano Milanese sabato sera. Una delle due, in mattinata, aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. “Siamo state investite da un mietitrebbia, la mia amica è morta, io sono ferita” ha detto, in arabo, la giovane donna. La chiamata si è poi interrotta e il telefonino è risultato non più raggiungibile. Subito sono state attivate le ricerche. Solo in serata sono stati trovati i due corpi senza vita. Sui cadaveri – spiegano gli inquirenti – sono stati riscontrati segni compatibili con l’investimento di un mezzo pesante. “Si indaga per cercare di arrivare a chiarire i contorni della vicenda e per identificare il responsabile, lavoreremo anche – dice il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro – per cercare di capire anche come mai queste due donne si trovassero lì”. Nelle vicinanze non è stata però trovata la mietitrebbia. Delle due donne, una era incensurata, l’altra aveva precedenti di polizia per rapina, come confermato dalla Procura di Lodi.