Domenica di temporali al Nord

Al Nord prevarranno le nuvole. Al mattino residui rovesci isolati sulle Venezie e tendenza a nuove locali piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Dal pomeriggio nuova fase instabile a iniziare dal Nordovest e dalle Alpi in estensione verso il Triveneto. Fenomeni più localizzati in Liguria ed Emilia; possibili episodi di forte intensità, specie in Lombardia e, più verso sera, al Nordest con rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Al Centro e in Sardegna nuvolosità variabile, con schiarite a tratti anche ampie. Al Sud e in Sicilia tempo in generale soleggiato, con soltanto qualche velatura passeggera. Temperature in diminuzione al Nord, con bruschi cali in particolare nel corso degli episodi temporaleschi.