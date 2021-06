Centrale, 16enne con bottiglia rotta rapina 3 skater

Ha spaccato una bottiglia di vetro e l’ha usata per minacciare tre skater, intenti a riprendere con una videocamera le loro evoluzioni, intimando la consegna dell’apparecchio. E’ accaduto lunedì nell’area antistante la Stazione Centrale. Le vittime sono riuscite ad allontanarsi facendosi scudo con i loro skateboard e, giunti nelle vicinanze della stazione, hanno richiamato l’attenzione di un squadra poliziotti in servizio antiborseggio che hanno bloccato il rapinatore. Si tratta di un 16enne algerino che è stato arrestato per tentata rapina aggravata.