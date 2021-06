Rave no mask, identificati e denunciati gli organizzatori

Sono stati identificati e denunciati alcuni degli organizzatori del rave party no mask che si è tenuto fino a ieri pomeriggio a Maleo, nel Lodigiano. E’ stato anche sequestrato materiale audio. Il presidente del Parco Adda Sud ha spiegato che i suoi agenti faranno contravvenzioni ai presunti responsabili di reati connessi al passaggio nell’area protetta. Il sindaco Dante Sguazzi ha spiegato che l’immondizia verrà rimossa a cura e spese del Comune che poi, però si rivarrà sui denunciati. L’ipotesi di reato, per loro, come ha spiegato in serata il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro, è di occupazione abusiva di terreni aggravata. Gli oltre 700 partecipanti erano tutti volutamente senza mascherina.

