Caldo in aumento

Ancora una volta la massa d’aria rovente insisterà soprattutto sulla Sicilia e al Sud – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it –. Il clima sarà comunque molto caldo anche nel resto dell’Italia, e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo scenario le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti su gran parte del Paese, con la sola eccezione dei settori alpini, in particolare quelli nordoccidentali, di tanto in tanto interessati da episodi di instabilità atmosferica”.

Tempo in prevalenza soleggiato sulla maggioranza delle regioni; sulla Sicilia in giornata si assisterà al passaggio di nuvolosità a quote medio alte. Tra il tardo pomeriggio e la sera saranno possibili brevi rovescio o isolati temporale di calore sulle aree alpine, più probabili in montagna sulle Alpi occidentali, meno probabili su quelle lombarde.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Tempo soleggiato sulla maggior parte del Paese. Da segnalare solo qualche velatura sul Nord-Ovest e sulla Sicilia e una nuvolosità cumuliforme in sviluppo sulle Alpi nel corso della giornata. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali in Val d’Aosta e sulle aree alpine del Piemonte centro settentrionale.

Il caldo si intensificherà su quasi tutte le regioni e si registrerà un aumento sia nei valori minimi sia nelle temperature massime. I valori saranno in generale compresi fra 30 ai 35 gradi, ma con punte anche superiori nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole; possibili locali picchi prossimi ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna.