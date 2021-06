Se fosse Matteo Salvini, leader della Lega, il candidato del centrodestra alle elezioni comunali, proposta lanciata oggi da Roberto Rasia Dal Polo, “sarebbe un grande confronto politico di idee della città: potrebbe essere una soluzione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala che corre per il secondo mandato per il centrosinistra. “In questo caso lo dico con assoluta sincerità. E’ chiaro che abbiamo due visioni della città differenti, magari sarebbe un’occasione per chiamare i milanesi a esprimersi a favore dell’una o dell’altra. Potrebbe essere soluzione” così Sala questa mattina a margine della presentazione del bilancio di mandato 2016-2021 della Città Metropolitana.

