“Questo è un anno particolare, in cui c’è bisogno di lavorare. È chiaro che non immagino in condizioni normali una diffusione così larga degli spazi all’aperto, ma quest’anno va un po’ così. Ne dobbiamo tenere conto: i locali e le discoteche sono chiusi e i ragazzi da una parte e dall’altra stanno in giro. Io capisco che in alcune vie sia difficile, ma chiedo un po’ a tutti tolleranza per quest’anno”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della festa della Guardia di Finanza, commentando l’ordine del giorno approvato dal Municipio 1 per chiedere il coprifuoco dei dehor alle 23.30 durante la settimana e a mezzanotte e mezza nel fine settimana. (MiaNews)

