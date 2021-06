Rinnovato in Prefettura il Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

Oggi è stato rinnovato, per un altro triennio, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne”. Il documento, siglato nel pomeriggio dal Prefetto di Milano Renato Saccone, con i Prefetti delle Prefetture lombarde, e dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli, prosegue, per altri tre anni, l’attività iniziata nel 2017, con l’obiettivo di realizzare iniziative e attività di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riferimento all’individuazione di percorsi di formazione e specializzazione rivolti al personale delle Forze dell’Ordine. Nel corso del biennio 2018-2019, hanno partecipato alla formazione complessivamente 723 operatori tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per assicurare la migliore assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, con un efficace collegamento con i centri antiviolenza territoriali. A conclusione della positiva esperienza del triennio passato, e in considerazione della priorità che il tema continua a rivestire, l’accordo, sottoscritto oggi, riprende e rafforza le iniziative già messe in campo con l’attivazione di ulteriori percorsi formativi, sia sotto il profilo operativo che tecnico-giuridico, e con l’implementazione della rete regionale antiviolenza.

