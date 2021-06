Covid, ricoverati sotto quota 500

Scende sotto quota 500 il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, un dato mai così basso dallo scorso 11 ottobre. Sono infatti 80 i pazienti in terapia intensiva, undici meno di ieri, e 402 negli altri reparti (-25%). Per quanto riguarda i nuovi contagi, con 43.430 tamponi eseguiti è di 183 il numero di positivi rilevato, una percentuale dello 0,4% in lieve aumento rispetto a ieri. Sono 59 casi a Milano, 24 a Brescia, 20 a Varese, 19 a Monza, 11 a Como, 9 a Bergamo e Cremona, 7 a Sondrio e Pavia, 5 a Lodi, 4 a Mantova e 2 a Lecco. E’ invece di 3 il numero dei decessi che porta il totale a 33.751.

