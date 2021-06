Trivella di 10 metri cade su palazzo, nessun ferito, danni ingenti

Una trivella alta oltre 10 metri è precipitata questa mattina dall’interno di un cantiere a Milano, abbattendosi sulla strada e danneggiando il palazzo antistante. L’incidente non ha provocato feriti. Ingenti però i danni. E’ successo poco dopo le 10.40 in via Serio, in zona Ripamonti. La trivella serve per lavori di scavo nell’area e, per motivi ancora da chiarire, è crollato contro il palazzo dell’Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare), danneggiando il piano terra e il primo piano. Non si registrano feriti, neppure tra i lavoratori presenti sul posto e, secondo quanto riferito dai tecnici dei vigili del fuoco, non ci sarebbero rischi di fughe di gas. La trivella ha travolto alcune auto in sosta in via Adamello . La circolazione è interrotta per consentire la rimozione della struttura, operazione che richiederà diverse ore.

